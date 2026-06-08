Wirbelsturm-Gefahr, Gewitter! Sorgen vor WM-Start

Der WM-Auftakt könnte gleich zum Härtetest werden. Abgesehen von möglichen Streiks und Demonstrationen bereitet auch das Wetter in Mexiko-Stadt seit Tagen große Sorgen.
Immer wieder wird für bestimmte Stadtteile sogar Alarmstufe Orange vom Sekretariat für integriertes Risikomanagement und Katastrophenschutz ausgerufen.
Auch am Donnerstag ist mit starken Niederschlägen und Gewittern zu rechnen. Es ist der Tag des Eröffnungsspiels zwischen Mitgastgeber Mexiko und Südafrika. Vor der mexikanischen Pazifikküste droht sich zudem ein Wirbelsturm zusammenzubrauen.
Das ist der Zeitplan
Geöffnet wird das Stadion am Donnerstag bereits um 9 Uhr Ortszeit (17 Uhr MESZ). Ab 11.30 Uhr (19.30 Uhr MESZ) beginnt die etwa einstündige Eröffnungsfeier unter anderem mit Shakira, die erneut den WM-Song liefert. Um 13 Uhr (21 Uhr MESZ/live im sportkrone.at-Ticker) beginnt die WM-Endrunde mit dem Anpfiff des Auftaktspiels.
Straßen geflutet, U-Bahn-Zugänge gesperrt
Seit Tagen ist das Wetter in Mexiko-Stadt, in der zum dritten Mal nach 1970 und 1986 eine WM-Endrunde eröffnet wird, wechselhaft. Und so soll es auch in dieser Woche weitergehen. Die teilweise wolkenbruchartigen Regenfälle hatten zuletzt immer wieder zu überfluteten Straßen geführt.
Auch der öffentliche Personennahverkehr wurde beeinträchtigt, U-Bahn-Linien fuhren teilweise nicht, Zugänge zu den Stationen mussten geschlossen werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.