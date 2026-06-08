Wirbelsturm-Gefahr, Gewitter! Sorgen vor WM-Start

Straßen geflutet, U-Bahn-Zugänge gesperrt

Seit Tagen ist das Wetter in Mexiko-Stadt, in der zum dritten Mal nach 1970 und 1986 eine WM-Endrunde eröffnet wird, wechselhaft. Und so soll es auch in dieser Woche weitergehen. Die teilweise wolkenbruchartigen Regenfälle hatten zuletzt immer wieder zu überfluteten Straßen geführt.