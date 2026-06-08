Wie aus einem „Geisterhaus“ ein Baujuwel wurde

In Graz gibt es nicht nur moderne architektonische Sünden, sondern auch Baujuwele, die für die Nachwelt erhalten bleiben. Ein altes Wirtshaus etwa, ein Theatersaal, der ein Jahrhundert lang eine Tanzschule war – und ein verfallenes Refektorium, dessen Wachküssen kurz am seidenen Faden hing.
Sie suchen den angenehmsten Arbeitsplatz von Graz? Hier kommt ein heißer Kandidat: die „Denkwerkstatt“ im obersten Stock des Uni-Sportinstituts am Rosenhain, ein luftig gestaltetes Großraumbüro mit Blick ins Grüne – und Stille, abgesehen vom beruhigenden Vogelgezwitscher.
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