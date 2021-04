Computervirus sorgt für Käse-Knappheit in Holland

Weil ein großer Lebensmittel-Logistikdienstleister in den Niederlanden zum Ziel einer Ransomware-Attacke mit einem Lösegeld-Trojaner geworden ist, kommt es in holländischen Supermärkten derzeit zu einer Käse-Knappheit. Abgepackter Käse könne nicht in der gewohnten Menge geliefert werden, erklärte der Lieferant.