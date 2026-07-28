Robert Geiss betatscht fast nackte Tänzerin

Auf den Aufnahmen ist der „Die Geissens“-Star zu sehen, wie er zwischen zwei leicht bekleideten Burlesque-Tänzerinnen tanzt. Während der Performance umfasst er eine der Frauen um die Taille und gibt ihr anschließend einen Klaps auf den Po. Dazu schreibt Geiss: „Gestern einen schönen Abend bei uns zu Hause. Privat geht eben auch.“