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Was sagt Carmen dazu?

Robert Geiss betatscht fast nackte Tänzerin

Society International
28.07.2026 17:00
Während Carmen Geiss über den ausgelassenen Partyabend schmunzelt, reagieren viele Fans auf ...
Während Carmen Geiss über den ausgelassenen Partyabend schmunzelt, reagieren viele Fans auf Roberts Griff zur Tänzerin mit scharfer Kritik.(Bild: Krone-Collage/www.instagram.com/robertgeiss_1964)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eigentlich wollte Robert Geiss (62) seinen Fans nur einen privaten Einblick in ein ausgelassenes Partywochenende geben. Doch statt Begeisterung löst ein neues Instagram-Video des TV-Millionärs gemischte Reaktionen bei seinen Fans aus. „Was sagt wohl Carmen dazu?“, wollten einige wissen. 

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Auf den Aufnahmen ist der „Die Geissens“-Star zu sehen, wie er zwischen zwei leicht bekleideten Burlesque-Tänzerinnen tanzt. Während der Performance umfasst er eine der Frauen um die Taille und gibt ihr anschließend einen Klaps auf den Po. Dazu schreibt Geiss: „Gestern einen schönen Abend bei uns zu Hause. Privat geht eben auch.“

Bei vielen Followern kommt das gar nicht gut an. Unter dem Video häufen sich kritische Kommentare. „Ekelhaft“, schreibt ein Nutzer. Ein anderer will wissen, ob der Millionär noch in den Spiegel schauen könne. Manche fragen sich sogar, ob die Tänzerin mit der Berührung überhaupt einverstanden gewesen sei.

Robert Geiss ließ sich von den Burlesque-Tänzerinnen mitreißen. Während Carmen den Partyspaß ...
Robert Geiss ließ sich von den Burlesque-Tänzerinnen mitreißen. Während Carmen den Partyspaß gelassen sieht, zeigen sich viele Fans empört(Bild: www.instagram.com/robertgeiss_1964)

Zwar gibt es auch vereinzelte positive Stimmen wie „Beste Leben, Robert“ oder „Mega“, doch der Tenor unter dem Posting ist eindeutig: Viele Fans zeigen sich von dem Verhalten des TV-Stars enttäuscht.

Und was sagt Carmen dazu?
Während in den sozialen Netzwerken heftig diskutiert wird, reagiert Carmen Geiss gelassen. Auch sie veröffentlichte Eindrücke des gemeinsamen Abends und stellte klar, dass sie keinerlei Grund zur Eifersucht sehe.

„Vertrauen, Liebe, gemeinsam lachen – und vor allem nicht eifersüchtig sein“, schreibt die 61-Jährige zu ihrem Beitrag. Genau darauf basiere ihre Ehe – auch nach 45 Jahren gemeinsamen Lebens.

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Damit macht Carmen deutlich: Während das Video im Netz für Empörung sorgt, scheint der pikante Auftritt für die Geissens selbst kein Streitthema zu sein. Doch die heftigen Reaktionen zeigen, dass doch einige Menschen mit Roberts lockerem Umgang auf der Party ihre Probleme haben.

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