Ransomware: Jeder Zweite zahlt, meist vergeblich

Stattdessen sollten private Nutzer lieber von Anfang an in den Schutz und die Sicherheit ihrer Geräte investieren und für alle Daten regelmäßig Sicherungskopien anfertigen. Das mache derartige Angriffe für Cyberkriminelle weniger attraktiv beziehungsweise lukrativ, so das Unternehmen am Donnerstag in einer Mitteilung.