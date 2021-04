34,6 Mrd. an Covid-Hilfen zugesagt oder ausbezahlt

Österreich habe 2020 und 2021 zusammen über zehn Prozent des BIP für defizitwirksame Corona-Hilfsmaßnahmen in die Hand genommen oder in Aussicht gestellt. „Damit liegen wir auf Platz 1 in der EU. Der EU-Durchschnitt liegt bei 5,5 Prozent des BIP. Diese Hilfen kommen direkt den Arbeitnehmern zugute. Alleine 38 Prozent der ausgezahlten Maßnahmen betreffen die Kurzarbeit“, so - der noch nicht geimpfte - Blümel.