2678 Corona-Neuinfektionen, Entlastung in Kliniken

Am Donnerstag (Stand: 9.30 Uhr) hat der Krisenstab exakt 2678 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bekannt gegeben. 34 Menschen starben im Vergleichszeitraum an einer Covid-19-Erkrankung. Weiterhin leicht positiv entwickelt sich die Auslastung in den Spitälern: 94 Plätze wurden im 24-Stunden-Vergleich auf Normalstationen frei, weitere neun auf Intensivstationen. Bereits am Mittwoch war die Auslastung um 74 auf Normal-, auf den Intensivstationen um 13 Plätze gesunken.