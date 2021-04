„Fürchte schon, dass Insolvenzen kommen werden“

„Können nicht von heute auf morgen aufsperren“

„Selbst im günstigen Fall, wo die Pandemie durch Impfungen und Testungen einigermaßen im Griff ist, werden sich Teilbereiche des Tourismus nicht so rasch erholen können, wie wir uns das wünschen“, so der Wirtschaftswissenschaftler. Das gelte für die Stadthotellerie, aber auch für den Kultur- und Veranstaltungsbereich, „die ja nicht von heute auf aufsperren können“, so Badelt.