Vorarlberg: „Keine Infektion durch Gastro-Öffnung“

Die Öffnung der Gastronomie in Vorarlberg ist an verschiedenste Bedingungen geknüpft. Zutritt ins Wirtshaus hat nur, wer einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen kann. Zwischen den Tischen muss ein Abstand von zwei Metern sein, mehr als vier Personen dürfen nicht an einem Tisch sitzen (außer sie leben im selben Haushalt).