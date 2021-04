Staatliche Hilfe auch für private Zimmervermieter

Nun können sich auch private Zimmervermieter staatliche Corona-Hilfen in Form des Ausfallbonus holen, wie das Tourismusministerium am Montagnachmittag bekannt gab. Bisher sei das Beherbergungsanbietern mit weniger als zehn Betten im eigenen Haushalt nicht möglich gewesen. Das betrifft beispielsweise auch viele Betriebe, die Urlaub am Bauernhof anbieten, und Buschenschanken.