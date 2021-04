Darum lässt sich Blümel (noch) nicht impfen

„Bis heute keine inhaltliche Kritik an Arbeit von Thomas Schmid“

Angesprochen auf die Vorwürfe und mögliche Konsequenzen in der Causa ÖBAG, sagte der Finanzminister: „Es gibt bis heute keine inhaltliche Kritik an der Arbeit von Thomas Schmid und der ÖBAG.“ Und Blümel ergänzte: „Die Politik war nicht zuständig für die Bestellung des ÖBAG Vorstandes, das war der Aufsichtsrat, ist es nach wie vor und hat auch jetzt keine inhaltliche Kritik an der Arbeit von Thomas Schmid."