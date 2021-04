EU-Kommission begräbt das Verbrenner-Verbot

Die zuvor der EU-Kommission vorgelegten Pläne hatte der VDA für technisch nicht umsetzbar erklärt. So hätten die gleichen Abgasgrenzwerte für das Anfahren am Berg mit Anhänger wie für normales Fahren auf der Landstraße gelten sollen. Die geplante Umstellung des Messsystems auf ausnahmslos alle Zeitpunkte in der Nutzung hätte ein faktisches Verbot des Verbrennungsmotors bedeutet. Damit - so der VDA - hätte der EU-Vorschlag verhindert, dass die neue und saubere Auto-Generation auf den Markt kommt. Stattdessen wären alte Autos länger gefahren worden. „Der bisherige EU-Vorschlag hätte uns beim Klimaschutz um Jahre zurückgeworfen.“