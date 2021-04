Google macht elektronische Musik erfahrbar

Mehr als ein Jahr haben drei mica-Redakteure Objekte digitalisiert und Geschichten zusammengetragen, die nun auf der mica-Unterseite von „Music, Makers & Machines“ abrufbar sind. Unter den vier multimedialen Geschichten findet sich etwa eine bebilderte Lesestrecke über die Geschichte des Wiener Clubs „fluc“. Eine besondere Herausforderung sei es gewesen, alle Fotos und Videos in jener Qualität zu beschaffen, die Googles Anforderungen entspricht, so Ternai. Auch die Beschlagwortung sei kompliziert, ermögliche aber fortan eine problemlose Auffindbarkeit in der Websuche.