Ganzes Wohnhaus in Aufruhr: Einbrecherin auf Tour

Jener Einbrecherin in Wien-Favoriten kann man zumindest nicht vorwerfen, ihre Tatversuche besonders unauffällig gestaltet zu haben. Offenbar versuchte die 36-Jährige am Freitag in aller Ruhe, sich Zutritt zu mehreren Wohnungen zu verschaffen, bis sie von den Beamten schließlich im vierten Stock gestellt wurde.
Beamte wurden in ein Mehrparteienhaus in Wien gerufen, nachdem mehrere Bewohner gegen 8 Uhr Alarm geschlagen hatten. Der Grund: Eine hausfremde Person soll im Stiegenhaus ihr Unwesen treiben. Laut den Angaben der aufgebrachten Anrainer soll die Unbekannte versucht haben, sich Zutritt zu mehreren Wohnungen zu verschaffen.
Frau im vierten Stock erwischt
Im vierten Stock wurden die Polizisten schließlich fündig: Dort trafen sie auf die 36-jährige Österreicherin, die mit einer ganzen Sammlung an Taschen unterwegs war. Bei der Kontrolle kam dann einiges zum Vorschein: Drei Schraubenzieher, weitere Gegenstände sowie ein Paket-Abholschein, der offenbar nicht ihr gehörte, wurden bei der Frau sichergestellt.
Bei der Befragung stellte sich heraus, dass eine unversperrte Abstellkammer im Stiegenhaus offenbar als Selbstbedienungsladen gedient haben dürfte. Zudem wiesen mehrere Wohnungstüren frische Kerbspuren auf. Die 36-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen.
Diebesgut führte zu weiterem Tatort
Für Wirbel sorgte zudem der Abholschein, der bei ihr gefunden wurde – die darauf angeführte Adresse führte die Ermittler direkt zu einem weiteren Tatort. Denn: Der Ort war bereits Anfang April Schauplatz mehrerer Einbrüche in Kellerabteile.
Ob die Frau tatsächlich damit in Verbindung steht, ist nun Gegenstand der Ermittlungen, hieß es seitens der Wiener Polizei. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde sie auf freiem Fuß angezeigt.
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