Ganzes Wohnhaus in Aufruhr: Einbrecherin auf Tour

Frau im vierten Stock erwischt

Im vierten Stock wurden die Polizisten schließlich fündig: Dort trafen sie auf die 36-jährige Österreicherin, die mit einer ganzen Sammlung an Taschen unterwegs war. Bei der Kontrolle kam dann einiges zum Vorschein: Drei Schraubenzieher, weitere Gegenstände sowie ein Paket-Abholschein, der offenbar nicht ihr gehörte, wurden bei der Frau sichergestellt.