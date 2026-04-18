Gusenbauer und Co. haben noch ein größeres Problem

Versicherung fühlt sich getäuscht

Grundsätzlich schließen Unternehmen für ihre Vorstände und Aufsichtsräte Versicherungen ab. Das tat auch die Signa. Doch laut Recherchen von „Krone“ und „News“ gibt es zwei Probleme: Zum einen beträgt die Versicherungssumme für ein mögliches Fehlverhalten der Organe nur 105 Millionen Euro pro Jahr. Zum anderen hat die Versicherung laut vorliegenden vertraulichen Unterlagen bereits nach dem Zusammenbruch des Benko-Imperiums im Jahr 2024 darauf hingewiesen, dass man sich bei Abschluss der Versicherung getäuscht fühlt.