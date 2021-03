News Feed: Facebook gibt Nutzern mehr Kontrolle

Diese Filterleiste soll zudem einen schnelleren Zugriff auf „Neueste Beiträge“ ermöglichen. So werde es noch einfacher, zwischen einem algorithmusbasierten und einem chronologisch sortierten News Feed hin und her zu wechseln, so Facebook in einem Blog-Eintrag. Android-Nutzer sollen „in Kürze“ auf die Filterleiste zugreifen können, indem sie im News Feed nach oben scrollen. In den nächsten Wochen soll die Funktion dann auch in der iOS-App getestet werden.