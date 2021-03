AUA fliegt wieder nach London und Tel Aviv

Keine Flüge nach China

Nach China hingegen darf die AUA zwei Wochen lang keine Passagiere transportieren. Die chinesische Zivilluftfahrtbehörde CAAC verhängte am 19. März ein zweiwöchiges Flugverbot gegen die Austrian Airlines. Der Grund dafür ist, dass am 5. März auf dem Shanghai-Flug fünf Corona-positive Passagiere an Bord waren (siehe auch Video oben).