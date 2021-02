Nicht-Geimpfte: Weniger Datenschutz und Freiheiten

Impfpflicht für bestimmte Jobs?

Fakt ist aber, dass die Rückkehr zur Normalität vorerst lediglich mit einem sogenannten Grünen Pass möglich sein wird. Der Zugang zu Freizeiteinrichtungen und zahlreichen Geschäften, die nicht dem täglichen Bedarf dienen, wird in Zukunft nur noch möglich sein, wenn man geimpft ist. Es gibt zwar vielerorts eine Alternative, nämlich den Vorweis eines negativen Corona-Tests. Doch offenbar arbeitet Netanyahus Regierung bereits an einem Gesetz, das in gewissen Branchen eine Impfpflicht schaffen soll. Kritiker sprechen hier von „Kein Stich, kein Posten“.