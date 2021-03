CAT S62 Pro: Gut gemachtes Baustellen-Smartphone

Wärmebildkamera als besonderes Extra

Die kommt vom Hersteller Flir und macht zwar keine besonders hochauflösenden, dafür aber im Infrarotspektrum Wärmestrahlung in bunten Farbverläufen einfangende Fotos. Das kann auf einer Baustelle praktisch sein, wenn isoliert wird. Oder beim PC-Bastler, der sich die Hitzeentwicklung im Gehäuse genauer ansehen will. Die zugehörige App zeigt auf Wunsch auch die an einem gewissen Punkt herrschende Temperatur an. Eine Wärmebildkamera für den Profi wird präziser sein, eine ungewöhnliche und in manchen Szenarien nützliche Dreingabe ist die Flir-Cam aber allemal.