Unimarkt zeigt Hightech-Filiale ohne Mitarbeiter

Der Kunde scannt die Waren selbst, das Bezahlen erfolgt mit dem Smartphone oder an einem Terminal. Das Konzept erinnert ein wenig an Amazons kassenlose Go-Supermärkte in den USA. Dort sind allerdings auch Scan- und Bezahlvorgang automatisiert. Zunächst will Unimarkt bestehende Franchise-Partner dafür gewinnen, zusätzlich solche autonomen Filialen zu eröffnen. In weiterer Folge sollen aber auch Externe angesprochen werden.