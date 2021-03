Handy am Steuer: 121.211 Lenker 2020 erwischt

VCÖ fordert höhere Strafen

Die derzeitige Strafhöhe von 50 Euro steht dem VCÖ zufolge in keinem Verhältnis zum Gefährdungspotenzial des Delikts. „In Europa zählt Österreich zu jenen Staaten, wo die Strafhöhe sehr niedrig ist. In Italien ist die Strafhöhe mit 165 Euro mehr als dreimal so hoch wie in Österreich, in Spanien und Dänemark mit jeweils 200 Euro rund viermal so hoch und in den Niederlanden mit 240 Euro fast fünfmal so hoch. In Deutschland gibt es nicht nur 100 Euro Strafe, sondern auch einen Punkt im Punkteführerschein. Damit kann gezielt Bewusstseinsarbeit bei jenen gemacht werden, die sich ans Handy-Verbot nicht halten“, so Schwendinger.