Uber-Fahrer scheitern vor Gericht in Kalifornien

Hintergrund der Debatte ist, dass immer mehr Menschen ihre Arbeitskraft über digitale Plattformen anbieten, beispielsweise für Essenslieferungen, Fahr- oder Haushaltsdienste. Das wiederum wirft die Frage auf, wie die Machtverhältnisse zwischen den Betreibern der Plattformen und den dort Tätigen verteilt sind - und welchen Beschäftigungsstatus und damit auch welche Rechte sie haben sollten. Als „Gig Economy“ wird dabei in begrifflicher Anlehnung an bezahlte „Gigs“ (Auftritte) von Musikern derjenige Teil des Arbeitsmarktes bezeichnet, auf dem kurzfristig viele kleine Aufträge an viele unabhängige Freiberufler vergeben werden.