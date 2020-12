Rätsel um mysteriöse Stromausfälle in Dorf gelöst

Gemeinsam mit der Royal Society for the Protection of Birds will man nun versuchen, die Wildvögel umzusiedeln. „Wir haben es in der Vergangenheit erfolgreich geschafft, Gänse umzusiedeln, also hoffen wir, dass unsere Stare ermutigt werden können, sich an einem Ort niederzulassen, der unsere Stromversorgung und die örtlichen Gemeinden nicht so stark beeinträchtigt.“ Zu den Methoden, um Stare umzusiedeln, gehört der Mitteilung zufolge normalerweise das Abspielen von lautem, künstlichem Lärm, um sie davon abzuhalten, sich an einem bestimmten Ort niederzulassen, einschließlich der Geräusche von Raubvögeln wie Sperber.