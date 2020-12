„Twin Mirror“: Psycho-Thriller zum selber spielen

Bandai Namco und Dontnod, das Entwicklerstudio hinter „Life is Strange“, haben mit „Twin Mirror“ ein neues storygetriebenes Adventure veröffentlicht, das am ehesten als Psycho-Thriller zum selber spielen zu beschreiben ist. In dem Titel kehrt ein ehemaliger Undercover-Reporter in seine ländliche Heimat in West Virginia zurück und muss Mysterien aus seiner Vergangenheit auf den Grund gehen. „Twin Mirror“ gibt es für PC, PS4 und Xbox One.