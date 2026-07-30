Murenabgänge nach schweren Unwettern in Sölden

Alarme ausgelöst

Rund zwei Stunden zuvor waren in der Gemeinde noch AT-Alert sowie Zivilschutzalarm ausgelöst worden, wie das Land mitteilte. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, den Anweisungen der Behörden und Einsatzkräften zu folgen. Keller, Tiefgaragen oder Unterführungen sollten demzufolge gemieden werden. Man solle zu Hause bleiben und sich in obere Stockwerke begeben. Ebenso sollten sich die Menschen von Gewässern und Uferbereichen fernhalten und sich nicht auf Brücken aufhalten. Nach 23 Uhr wurde die behördliche Warnung aber dann wieder aufgehoben.