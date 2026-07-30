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Welterschöpfungstag: Warnung vor Billigplattformen

Österreich
30.07.2026 05:00
Gebrauchte und neue Kleidung wird aus Europa und China nach Kenia geschickt, um als sogenannte ...
Gebrauchte und neue Kleidung wird aus Europa und China nach Kenia geschickt, um als sogenannte „Mitumba“ verkauft zu werden, aber oft landen sie aufgrund der riesigen Menge auf Deponien und Müllhalden. Auf dem Foto: Textilmüll (vor allem Fast Fashion) und Plastik auf der Dandora Mülldeponie in Nairobi(Bild: Greenpeace)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am 30. Juli ist die Menschheit heuer rechnerisch an jenem Punkt angelangt, an dem alle natürlichen Ressourcen verbraucht sind, die die Erde innerhalb eines Jahres erneuern kann. Ab diesem sogenannten Welterschöpfungstag lebt die Welt ökologisch auf Kredit.

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Der Welterschöpfungstag hat sich in den vergangenen 30 Jahren von Oktober in den Juli verlegt. Für die Umweltschutzorganisation laut Global 2000 sind Kreislaufwirtschaft und ein Gesetz gegen Fast Fashion unabdingbar. Kritisiert wurden aber auch KI-Rechenzentren, große Autos und deren Infrastruktur. 

Über den Welterschöpfungstag

  • Der Erderschöpfungstag eines Landes ist jener Tag, an dem das „Biokapazitätsbudget“ des Planeten aufgebraucht wäre, wenn all seine Bewohner so viel verbrauchen würden wie jene des jeweiligen Landes.
  • Berechnet wird er von den Experten des „Global Footprint Network“. Unter „Biokapazität“ fallen biologisch produktive Flächen und Gewässer eines Landes oder weltweit (z. B. Wälder, Ackerland, Weiden, Fischgründe, bebaute Flächen), während der ökologische „Bedarf“ jene Fläche ausmacht, die nötig ist, um den Konsum eines Landes oder der Welt zu decken.
  • Darunter fallen pflanzenbasierte Lebensmittel und Fasern, tierische Produkte, Fischereiprodukte, Holz und andere Waldprodukte, Fläche für Infrastruktur und Siedlungen und Wälder zur Aufnahme von CO₂-Emissionen aus fossilen Brennstoffen.

Auch Greenpeace nimmt Fast-Fashion-Marken wie Shein, AliExpress oder Temu in die Kritik. Ihr Geschäftsmodell setze auf immer mehr Produkte, immer niedrigere Preise und immer kürzere Nutzungszyklen. Das führe zu mehr Ressourcenverschwendung, mehr Müll und einer wachsenden Verpackungsflut.

(Bild: APA)

„Vermüllen Planeten“
„Mit Billigwaren, Wegwerfprodukten und unendlichen Mengen an Verpackungsmüll verschwenden sie unsere globalen Ressourcen und vermüllen den Planeten“, so Greenpeace. Genau jene Krisen, auf die der Welterschöpfungstag aufmerksam machen soll, würden dadurch weiter verschärft.

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Angeführt wird die Liste im negativen Sinne vom Ölstaat Katar, bei dem der „Overshoot Day“ bereits am 4. Februar war. Der geringste Verbrauch wurde indessen für Honduras berechnet – hier fällt der Erderschöpfungstag auf den 27. November. 

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