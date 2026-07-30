Welterschöpfungstag: Warnung vor Billigplattformen

Gebrauchte und neue Kleidung wird aus Europa und China nach Kenia geschickt, um als sogenannte „Mitumba“ verkauft zu werden, aber oft landen sie aufgrund der riesigen Menge auf Deponien und Müllhalden. Auf dem Foto: Textilmüll (vor allem Fast Fashion) und Plastik auf der Dandora Mülldeponie in Nairobi (Bild: Greenpeace)