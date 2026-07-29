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Videos zeigen Chaos

Brand im Freizeitpark: Erste Hinweise auf Ursache

Ausland
29.07.2026 22:14
Schockmomente im Gardaland: Dienstagnachmittag brach im beliebten italienischen Freizeitpark ...
Schockmomente im Gardaland: Dienstagnachmittag brach im beliebten italienischen Freizeitpark plötzlich ein Feuer direkt unter einer Achterbahn aus. Meterhohe Flammen und dichter Rauch waren weithin sichtbar.(Bild: Krone-Collage/Screenshot/Instagram @zaiaufficiale @orgoglio_bresciano)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Brand hat am Dienstag im Freizeitpark Gardaland am italienischen Gardasee für Aufregung gesorgt. Im Western-Bereich geriet eine Turmkonstruktion in Brand. Videos zeigen, wie Fahrgäste das Fahrgeschäft über die Sicherheitstreppen verlassen. Inzwischen wird fieberhaft nach der Brandursache ermittelt – und es gibt einen ersten Hinweis.

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Im Freizeitpark Gardaland in Castelnuovo del Garda ist am späten Dienstagnachmittag ein Feuer im historischen Wildwest-Bereich ausgebrochen. Der Brand entstand in einem Bereich, der größtenteils aus Holz gebaut ist und sich unter der bekannten Achterbahn „Raptor“ befindet. Trotz der gefährlichen Situation wurde niemand verletzt.

Mehrere Videos in den Sozialen Medien gingen kurz nach dem Vorfall viral:

Die Videos zeigen meterhohe Flammen und eine dichte schwarze Rauchwolke, die über weite Teile des Parks zu sehen war. Unter anderem teilte der ehemalige Präsident der Region Venetien, Luca Zaia, das Video des Feuers.

Brandursache wird untersucht
Nach ersten Erkenntnissen könnte der Brand durch einen Funken aus Teilen der Kulissen ausgelöst worden sein. Besucherinnen und Besucher wurden umgehend aus dem betroffenen Bereich evakuiert, vorsorglich sperrte der Park auch die angrenzenden Zonen.

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Freizeitpark blieb trotzdem geöffnet
Die parkinterne Feuerwehr war sofort im Einsatz, anschließend übernahmen die alarmierten Feuerwehrkräfte die Löscharbeiten. Nun sollen die Ermittlungen klären, wodurch das Feuer tatsächlich verursacht wurde. Verletzt wurde nach bisherigen Informationen niemand. Der Freizeitpark blieb trotz des Vorfalls geöffnet.

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