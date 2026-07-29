Brand im Freizeitpark: Erste Hinweise auf Ursache

Ein Brand hat am Dienstag im Freizeitpark Gardaland am italienischen Gardasee für Aufregung gesorgt. Im Western-Bereich geriet eine Turmkonstruktion in Brand. Videos zeigen, wie Fahrgäste das Fahrgeschäft über die Sicherheitstreppen verlassen. Inzwischen wird fieberhaft nach der Brandursache ermittelt – und es gibt einen ersten Hinweis.