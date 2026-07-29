Topklub Fenerbahce ist Sturms nächster Gegner

Österreichs Vizemeister hatte sich sein Ticket am Dienstag in Edinburgh gegen Heart of Midlothian mit dem Gesamtscore von 6:0 sicher geholt und hat zumindest einen Platz in der Gruppenphase der Europa League fix. Im Falle eines Drittrundensiegs müsste die Truppe von Coach Fabio Ingolitsch noch eine weitere Hürde nehmen, um den Sprung in die Champions League zu schaffen.