Topklub Fenerbahce ist Sturms nächster Gegner

Der Gegner von Sturm Graz in der dritten Qualifikationsrunde für die Champions League heißt Fenerbahce Istanbul.
Die Türken erreichten am Mittwoch nach dem 1:0-Heimsieg im Rückspiel bei Gornik Zabrze in Polen ein 1:1 und stiegen damit auf. Die dritte Runde ist für den 4./5. August und den 11. August angesetzt.
Österreichs Vizemeister hatte sich sein Ticket am Dienstag in Edinburgh gegen Heart of Midlothian mit dem Gesamtscore von 6:0 sicher geholt und hat zumindest einen Platz in der Gruppenphase der Europa League fix. Im Falle eines Drittrundensiegs müsste die Truppe von Coach Fabio Ingolitsch noch eine weitere Hürde nehmen, um den Sprung in die Champions League zu schaffen.
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