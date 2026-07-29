ÖFB-Cup: Das sind die Duelle in der zweiten Runde

Marathonläuferin Julia Mayer und Ex-ÖFB-Star Andreas Herzog haben der zweiten Runde des ÖFB-Cups als „Glücksengerl“ spannende Duelle beschert. Der zumindest traditionsreiche Hit lautet Austria Klagenfurt gegen Rapid. Titelverteidiger LASK muss nach Deutschlandsberg.
Vizemeister Sturm Graz muss zum Zweitligisten ASK Voitsberg, Red Bull Salzburg misst sich ebenfalls mit einem Zweitliga-Verein und reist zum SKN St. Pölten. Rapid Wien muss einen weiteren Trip nach Klagenfurt zur dortigen Austria einplanen, die Wiener Austria spielt in Traiskirchen um den Einzug in die nächste Runde.
Insgesamt 32 Vereine spielen um das Achtelfinale, das vom 27. bis 29. Oktober in Szene geht. Die weiteren Spieltermine dann 2027: Viertelfinale von 9. bis 11. Februar, Halbfinale von 2. bis 4. März und Finale am 1. Mai.
Die Auslosung der 2. Runde des ÖFB-Cups:
SV Austria Salzburg – Vienna
BW Linz – FC Wacker Innsbruck
Kapfenberger SV – FC Wels
FAC – SW Bregenz
ASK Voitsberg – Sturm Graz
SKN St. Pölten – Red Bull Salzburg
Bischofshofen – SCR Altach
SC/ESV Parndorf – Wolfsberger AC
SV Leithaprodersdorf – WSG Tirol
FC Kitzbühel – GAK
Austria Klagenfurt – Rapid Wien
FCM Traiskirchen – Austria Wien
Wallern/St. Marienkirchen – SV Ried
Vorwärts Steyr – TSV Hartberg
Deutschlandsberger SC – LASK
SV Lafnitz – Austria Lustenau
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