ÖFB-Cup: Das sind die Duelle in der zweiten Runde

Vizemeister Sturm Graz muss zum Zweitligisten ASK Voitsberg, Red Bull Salzburg misst sich ebenfalls mit einem Zweitliga-Verein und reist zum SKN St. Pölten. Rapid Wien muss einen weiteren Trip nach Klagenfurt zur dortigen Austria einplanen, die Wiener Austria spielt in Traiskirchen um den Einzug in die nächste Runde.