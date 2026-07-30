Wassermangel und Hitze sind Todesurteil für Fische

Jungfische oft chancenlos

Für die Fischbestände in den Flüssen und Bächen ist die derzeitige Lage katastrophal. „Viele Jungfische verenden“, erklärt der Wachauer Fischereiaufseher Hermann Miedler gegenüber der APA. Der Grund: In wärmeren Gewässern sinkt der Sauerstoffgehalt. So wurde bereits während der ersten Hitzewelle im Juni ein Fischsterben in der March verzeichnet. Zuletzt kamen Meldungen von verendeten Huchen aus Fischrevieren an Ybbs, Pielach und Traisen.