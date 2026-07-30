Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dramatische Lage

Wassermangel und Hitze sind Todesurteil für Fische

Niederösterreich
30.07.2026 05:00
Niedrigwasser – hier ein Seitenarm der Donau bei Greifenstein – und Hitze bringen Fische in ...
Niedrigwasser – hier ein Seitenarm der Donau bei Greifenstein – und Hitze bringen Fische in Gefahr: Vielerorts muss abgefischt und umgesiedelt werden.(Bild: Krone KREATIV/APA-Images/APA/Roland Schlager, Reinhard Hörmandinger)
Porträt von Christoph Weisgram
Porträt von Mark Perry
Von Christoph Weisgram und Mark Perry

Die Pegelstände der meisten Flüsse in Niederösterreich nähern sich historischen Tiefständen – oder haben diese längst erreicht. Die Auswirkungen von Hitze und Trockenheit auf die heimischen Gewässer sind bereits dramatisch: Viele Fische verenden! 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Donaupegel bei Kienstock, Bezirk Krems, ist am Dienstag auf ein Rekordtief von 109 Zentimetern gesunken. Normalerweise ist der Strom hier um die drei Meter tief. Die Prognosen für die kommenden Tage sagen sogar ein Absinken auf unter einen Meter voraus.

Historische Tiefstwerte bei vielen Messstellen
Und diese besorgniserregende Situation ist nicht auf die Donau beschränkt. Bedingt durch hohe Temperaturen und fehlende Niederschläge verzeichnet man an allen Gewässern in Niederösterreich niedrige Wasserstände, bestätigt Günther Konheisner, stellvertretender Leiter der Wasserwirtschaftsabteilung des Landes. Bei 20 bis 30 Prozent der Messstellen liegen die Pegel schon jetzt auf historischen Tiefstwerten.

Jungfische oft chancenlos
Für die Fischbestände in den Flüssen und Bächen ist die derzeitige Lage katastrophal. „Viele Jungfische verenden“, erklärt der Wachauer Fischereiaufseher Hermann Miedler gegenüber der APA. Der Grund: In wärmeren Gewässern sinkt der Sauerstoffgehalt. So wurde bereits während der ersten Hitzewelle im Juni ein Fischsterben in der March verzeichnet. Zuletzt kamen Meldungen von verendeten Huchen aus Fischrevieren an Ybbs, Pielach und Traisen.

Lesen Sie auch:
Die Wiener Gewässer vergleichen die Alte Donau mit einem Suppentopf.
„Wie ein Suppentopf“
Stadt Wien warnt: In Alter Donau ist zu viel Urin
29.07.2026
Zu hohe Temperaturen
„Fische führen einen Überlebenskampf in der Mur“
11.07.2026
Wirt fordert Brücke
Niedrigwasser bedeutet im Extremfall 168 km Umweg
03.07.2026

Bei kritischen Temperaturen an Messstellen werden die Fischerverbände alarmiert, damit sie die Tiere abfischen und in weniger kritische Bereiche übersiedeln.

Doch vor allem in Seitenarmen bilden sich wegen des Regenmangels oft Tümpel ohne Zufluss, in denen sich das Wasser auf bis zu 30 Grad erwärmt – vor allem für Jungfische ein Todesurteil.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
30.07.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Feuerhölle in Spanien
„Diese Bilder bekommt man nicht mehr aus dem Kopf“
Wer ist schneller?
Test bei Sommertour
Döner oder ID Austria holen: Was geht schneller?
Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Kein Einzeltäter?
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Autobahn-Abfahrtssperren nun auch für Einheimische
108.698 mal gelesen
Die Abfahrtssperren sollen an weniger Stellen, dafür effizienter kontrolliert werden.
Außenpolitik
Österreicher löst Eklat im UNO-Sicherheitsrat aus
92.106 mal gelesen
Menschenrechtler Volker Türk ist in den USA ein Feindbild.
Oberösterreich
Die Innviertler Horrorstrecke kommt nicht zur Ruhe
91.112 mal gelesen
Erst sechs Tage zuvor waren genau hier zwei Pkw-Lenker ums Leben gekommen
Österreich
Gurkerl-Alarm: Heimische Ware wird verdrängt
759 mal kommentiert
In den getesteten Gläsern stecken häufiger Gurken aus dem Ausland als aus Österreich. Genannt ...
Österreich
Die nächste Hitzewelle kommt: So heftig wird sie
717 mal kommentiert
Die Hitzewelle kommt, wie lange sie bleibt, ist noch offen.
Innenpolitik
Wehrdienst: Van der Bellen soll Grüne einfangen
670 mal kommentiert
Van der Bellen als Strippenzieher der Reform – nun soll er die Grünen ins Boot holen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf