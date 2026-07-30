Pfingstdialog: 335.000 Kosten, 40 Tickets verkauft

40 Tickets verkauft, 57 Stipendien vergeben

Verkauft wurden für den Pfingstdialog 14 Tages- und 26 Zweitagestickets um jeweils mehrere hundert Euro. 57 Studierende erhielten ein Stipendium, zudem wurde 45 Wissenschaftern eine Teilnahme ermöglicht. Vor Ort waren insgesamt 74 Experten und 14 Moderatoren. „Während bei sozialen Leistungen, öffentlicher Daseinsvorsorge, Pflegeprojekte oder bei Gesundheitsangeboten von der blau-schwarzen Landesregierung radikal gekürzt wurde, scheint für ein exklusives Fest, mit hoher Dichte an ÖVP-Vertreterinnen und -Vertretern, plötzlich ausreichend Geld vorhanden zu sein“, kritisiert Klimt-Weithaler.