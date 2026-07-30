Pfingstdialog: 335.000 Kosten, 40 Tickets verkauft

Der traditionelle Pfingstdialog bringt alljährlich hochkarätige Gäste ins südsteirische Schloss Seggau. Die Kosten für die weitgehend von der öffentlichen Hand finanzierten Veranstaltung betrugen zuletzt 335.000 Euro, verkauft wurden nur 40 Tickets – die KPÖ sieht das kritisch.
Der deutsche Politikwissenschafter Carlo Masala, Ökonom Gabriel Felbermayr, Publizist Roger de Weck oder Christiane Helling, Direktorin des Weltraumforschungsinstituts: Es ist ein kleiner Auszug aus einer langen Liste an hochkarätigen Gästen, die im Mai beim zweitägigen Pfingstdialog „Geist und Gegenwart“ auf Schloss Seggau über europäische Themen disktuiert haben.
„Der Pfingstdialog ist als Diskussionsformat grundsätzlich nichts Negatives“, sagt die steirische KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler. Dennoch spricht sie von einer „völlig falschen und nicht hinnehmbaren“ Prioritätensetzung. Denn wie aus einer Anfragebeantwortung von ÖVP-Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer hervorgeht, betrugen die Kosten der Veranstaltung 335.000 Euro.
Mehr als 200.000 Euro kamen dabei von Joanneum Reserach. Das Land Steiermark ist an der Forschungsgesellschaft zu 80 Prozent beteiligt, im heurigen Landesbudget wurden die Förderungen für Joanneum Reserach um mehr als eine Million Euro gekürzt.
40 Tickets verkauft, 57 Stipendien vergeben
Verkauft wurden für den Pfingstdialog 14 Tages- und 26 Zweitagestickets um jeweils mehrere hundert Euro. 57 Studierende erhielten ein Stipendium, zudem wurde 45 Wissenschaftern eine Teilnahme ermöglicht. Vor Ort waren insgesamt 74 Experten und 14 Moderatoren. „Während bei sozialen Leistungen, öffentlicher Daseinsvorsorge, Pflegeprojekte oder bei Gesundheitsangeboten von der blau-schwarzen Landesregierung radikal gekürzt wurde, scheint für ein exklusives Fest, mit hoher Dichte an ÖVP-Vertreterinnen und -Vertretern, plötzlich ausreichend Geld vorhanden zu sein“, kritisiert Klimt-Weithaler.
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