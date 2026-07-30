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Erleben Sie „Tosca“ in der Oper im Steinbruch!

Gewinnspiele
30.07.2026 05:00
Gesponsert
(Bild: GOURMET tm-photography.at)
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Leidenschaft, Drama und weltberühmte Melodien: Mit Giacomo Puccinis Meisterwerk „Tosca“ erwartet Opernliebhaber im Sommer eines der kulturellen Highlights des Jahres. Gemeinsam mit der „Krone“ haben Sie die Chance, das spektakuläre Opernerlebnis auf Europas schönster Freiluftbühne live mitzuerleben – jetzt mitspielen und gewinnen!

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Kaum eine Oper vereint Liebe, Eifersucht, Verrat und Macht so eindrucksvoll wie „Tosca“. Puccinis zeitloses Meisterwerk begeistert mit großen Emotionen, dramatischen Wendungen und unvergesslichen Arien. Von 15. Juli bis 22. August verwandelt sich die Oper im Steinbruch in St. Margarethen erneut in eine einzigartige Kulisse für die bewegende Geschichte rund um die berühmte Operndiva Floria Tosca.

(Bild: wearegiving)

Nach den gefeierten Inszenierungen von „Turandot“ und „Aida“ entführen Regisseur und Bühnenbildner Thaddaeus Strassberger sowie Kostümbildner Giuseppe Palella das Publikum diesmal in das Rom des Jahres 1800. Eindrucksvolle Nachbildungen historischer Schauplätze wie der Palazzo Farnese, der Basilika Sant’Andrea della Valle und der Engelsburg sowie prachtvolle Kostüme sorgen für eine authentische und atmosphärische Inszenierung.

(Bild: Andreas Hafenscher)

Ein imposantes Bühnenbild, ein hochkarätig besetztes Ensemble und die unverwechselbare Atmosphäre der Freiluftbühne versprechen Operngenuss auf höchstem Niveau. Für Intendant Daniel Serafin steht fest: „Diese Oper, getragen von der Strahlkraft dieses einzigartigen Ortes, muss man einfach erleben!“

Jetzt mitspielen und exklusive Opernabende gewinnen
Die „Krone“ verlost unter allen Teilnehmern nun folgende Preise anlässlich des spektakulären Opernerlebnisses in St. Margarethen folgende Preise

  • 5x2 VIP Packages für den 21. August bestehend aus je zwei Tickets der Kat. 1, Einladung zum Intendanten Tisch, exklusive Einführung vor Vorstellungsbeginn durch einen Vertreter der Opernfestspiele und Backstage-Führung im Steinbruch sowie ein Meet & Greet mit den Künstlern nach der Vorstellung
  • 20x2 Tickets der Kategorie 1 für die Vorstellung am 5. August
  • 20x2 Tickets der Kategorie 1 für die Vorstellung am 15. August.

Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 10. August, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Die Gewinner der Tickets der Kategorie 1 für die Vorstellung am 5. August werden bereits am 3. August gezogen. 

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