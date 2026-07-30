Erleben Sie „Tosca“ in der Oper im Steinbruch!

Leidenschaft, Drama und weltberühmte Melodien: Mit Giacomo Puccinis Meisterwerk „Tosca“ erwartet Opernliebhaber im Sommer eines der kulturellen Highlights des Jahres. Gemeinsam mit der „Krone“ haben Sie die Chance, das spektakuläre Opernerlebnis auf Europas schönster Freiluftbühne live mitzuerleben – jetzt mitspielen und gewinnen!