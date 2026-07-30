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Nächster Hitzetag: Schon vor 12 Uhr über 30 Grad!

Österreich
30.07.2026 05:00
Lesen Sie hier die aktuelle Wetterprognose.
Lesen Sie hier die aktuelle Wetterprognose.(Bild: Media - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach den teils heftigen Gewittern am Mittwochnachmittag beruhigte sich das Wetter in Österreich wieder über Nacht. Die Temperaturen steigen im Laufe des Donnerstags rasch und stark an. Bereits in den frühen Vormittagsstunden werden vielerorts über 30 Grad erreicht.

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Diese Hitzewelle macht ihrem Namen wieder alle Ehre: Bei weitgehend strahlendem Sonnenschein im ganzen Land klettern die Temperaturen rasch in die Höhe. Bis zu 38 Grad werden erreicht – am heißesten wird es laut Prognosen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland.

Hier lesen Sie die Wetterprognose für Ihr Bundesland im Detail:

Hitze-Tipps beachten!
GeoSphere spricht Wetterwarnstufe Orange aus. Bedeutet: Aufgrund der immensen Hitze kann es zu Beeinträchtigungen im Alltag kommen. Es gilt also wieder, die wichtigsten Hitze-Tipps zu beachten: viel trinken, luftige Kleidung, direkte Sonneneinstrahlung meiden. 

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Im Laufe des Tages ziehen dann ein paar Wolken durch, ganz vereinzelt kann es Regenschauer und Gewitter geben. Abkühlung bringt das aber bei Weitem nicht. Erst am Freitag wird der vorläufige Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle erwartet.

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