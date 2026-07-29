Rapidler „offensiv immer gefährlich“

Rapid ließ Santa Coloma am Mittwoch keine Chance. Hier lesen Sie die Stimmen zum Spiel.
Johannes Hoff Thorup (Trainer Rapid): „Ich bin glücklich über das Ergebnis. Wir waren offensiv immer gefährlich. Es gibt zwar Dinge, mit denen ich nicht ganz zufrieden bin, aber im Großen und Ganzen war es eine gute Leistung. In zehn Minuten der ersten Hälfte waren wir in der Abwehr nicht solide genug. In den letzten zehn Minuten sind wir auf 60 oder 70 Prozent runtergegangen. Aber einige unserer Tore waren richtig schön.“
Daniel Luque (Trainer Santa Coloma): „Es war hart für uns. Rapid war heute sehr stark, viel stärker als in Andorra.“
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