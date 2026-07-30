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Sei live beim FM4 Frequency Festival dabei

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30.07.2026 05:00
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(Bild: Thomas Ranner)
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Von Sponsoring

Der Festivalsommer steuert auf seinen Höhepunkt zu und schon bald verwandelt sich St. Pölten wieder in das Mekka für Musikfans! Beim Frequency Festival 2026 sorgen internationale Top-Stars wie Twenty One Pilots, Kraftklub, Lorde, Fontaines D.C. und viele weitere Künstler für drei unvergessliche Tage voller Live-Musik, Festivalfeeling und Gänsehaut-Momente und du kannst dabei sein. 

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Von 13. bis 15. August trifft am Green Park St. Pölten wieder internationale Festival-Elite auf tausende begeisterte Fans. Ob Rock, Indie, Pop oder Hip-Hop – das Line-up bietet für jeden Musikgeschmack die passenden Highlights und verspricht ein Wochenende voller unvergesslicher Konzerte. Damit Ihrem Festivalerlebnis nichts im Weg steht, ist auch die Planung bereits in vollem Gange. Der offizielle Timetable ist veröffentlicht und kann bequem über die Festival-App personalisiert werden. So behalten Sie Ihre Lieblingsacts stets im Blick und verpassen keinen Auftritt. Für eine entspannte Anreise sorgen außerdem wieder die ÖBB mit ihren beliebten Sonderzügen direkt zum Festivalgelände.

(Bild: Stefan Kuback)
(Bild: Thomas Ranner)
(Bild: David Bitzan)

Neue Highlights dieses Jahr
Auch heuer dürfen sich Besucher auf einige spannende Neuerungen freuen. Mit der Electronic Green Stage erhält elektronische Musik erstmals einen ganzen Festivaltag lang ihre eigene Bühne. Ein weiteres Highlight wartet mit dem interaktiven Red Bull Directions-Set von James Hype, bei dem das Publikum live mitbestimmen kann, welche Songs gespielt werden. Erstmals gibt es zudem spezielle Übernachtungsmöglichkeiten für Tageskartenbesitzer – perfekt für alle, die nach einem langen Festivaltag direkt vor Ort übernachten möchten.

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für das FM4 Frequency Festival je 2x2 Tagespässe für Donnerstag, Freitag und Samstag. Füll einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 10. August, 09:00 Uhr aus und schon nimmst du an der Verlosung teil.

Du willst deinem Glück auf die Sprünge helfen? Dann haben wir gute Nachrichten für alle teilnehmenden Abonnenten des Niederösterreich-Newsletters der „Krone“. Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

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