Sei live beim FM4 Frequency Festival dabei

Von 13. bis 15. August trifft am Green Park St. Pölten wieder internationale Festival-Elite auf tausende begeisterte Fans. Ob Rock, Indie, Pop oder Hip-Hop – das Line-up bietet für jeden Musikgeschmack die passenden Highlights und verspricht ein Wochenende voller unvergesslicher Konzerte. Damit Ihrem Festivalerlebnis nichts im Weg steht, ist auch die Planung bereits in vollem Gange. Der offizielle Timetable ist veröffentlicht und kann bequem über die Festival-App personalisiert werden. So behalten Sie Ihre Lieblingsacts stets im Blick und verpassen keinen Auftritt. Für eine entspannte Anreise sorgen außerdem wieder die ÖBB mit ihren beliebten Sonderzügen direkt zum Festivalgelände.