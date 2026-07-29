Klingers verlieren erstes Hauptfeldmatch in Rio

Die Schwestern unterlagen den als Nummer 4 gesetzten Brasilianerinnen Taiana Lima/Talita am Mittwoch nach Kampf knapp 1:2 (-15,17,-17). Es war die erste Klinger-Niederlage gegen Talita Antunes/Taiana Lima im dritten Vergleich. Am Donnerstag (19.00 Uhr MESZ) geht es gegen Durish/Koenig (USA-9).