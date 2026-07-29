Klingers verlieren erstes Hauptfeldmatch in Rio

Nach erfolgreicher Qualifikation für das Elite16-Turnier der Beachvolleyballer in Rio de Janeiro haben Dorina und Ronja Klinger ihr erstes Hauptfeldmatch verloren.
Die Schwestern unterlagen den als Nummer 4 gesetzten Brasilianerinnen Taiana Lima/Talita am Mittwoch nach Kampf knapp 1:2 (-15,17,-17). Es war die erste Klinger-Niederlage gegen Talita Antunes/Taiana Lima im dritten Vergleich. Am Donnerstag (19.00 Uhr MESZ) geht es gegen Durish/Koenig (USA-9).
Timo Hammarberg/Tim Berger sind direkt für den Hauptbewerb qualifiziert. Die Weltranglisten-Siebenten treffen am Donnerstag zum Auftakt auf die US-Amerikaner Shaw/Partain.
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