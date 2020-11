Verbraucherschützer fordern langlebigere Geräte

Der deutsche Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hat sich für länger haltbare Technikprodukte und Haushaltsgeräte ausgesprochen. Nutzten beispielsweise alle Verbraucher in Deutschland langlebige Fernseher, Smartphones, Notebooks und Waschmaschinen, könnten sie allein in diesen vier Produktkategorien zusammen umgerechnet knapp 3,6 Milliarden Euro jährlich sparen, teilte der vzbv am Donnerstag unter Verweis auf eine in seinem Auftrag durchgeführte Studie des Öko-Instituts mit.