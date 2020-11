Mikrobiom: Die Vielfalt ist entscheidend

Von Bedeutung ist aber nicht so sehr die Gesamtmenge der kleinen Darmbewohner, sondern deren Zusammensetzung. Vor allem die „beschützenden“ (protektiven) Bakterien sollten in unterschiedlicher, ausgewogener Menge vorhanden sein, damit unsere Darmflora gesund und funktionsfähig bleibt. Schädliche Artgenossen hingegen, die beispielsweise durch eine zu fettreiche Ernährung bei der Besiedlung des Darms gefördert werden, können Entzündungen und die Bildung von Giftstoffen begünstigen. Außerdem bauen sie Proteine (Eiweiße) ab, die dann an anderer Stelle, z. B. als Baumaterial für Knochen, Haut, Haare und Nägel, fehlen.