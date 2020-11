Neue BMW S 1000 R: Bayerisches Leichtgewicht

Große Lichtshow

Die komplette Beleuchtung ist mit LEDs dargestellt. Die Rück- und Bremsleuchten sind wie bei der S 1000 RR in die Blinker integriert. Die vorderen Blinkleuchten sind „versteckt“ an der Gabel angebracht. Das optionale adaptive Kurvenlicht bietet bei Nacht eine bessere Ausleuchtung der Fahrbahn in Kurven. Hier werden zusätzliche LED-Module additiv hinzugeschaltet.