BMW iX: Das Serienmodell von BMWs Zukunftsstar

Die Batterie kann trotz der 400-Volt-Architektur mit einer Leistung von bis zu 200 kW an einem Gleichstrom-Schnelllader in weniger als 40 Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen werden. Innerhalb von 10 Minuten ist es möglich, Strom für 120 Kilometer nachzuladen. An der heimischen Wallbox mit 11 kW Ladeleistung dauert ein vollständiges Aufladen rund 11 Stunden.