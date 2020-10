Home-Office sorgt für Umsatzsprung bei Media Markt

Jetzt bezifferte Ceconomy das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) im abgelaufenen Geschäftsjahr auf rund 230 Millionen Euro. Damit ging der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr unter anderem wegen der Coronakrise deutlich zurück, aber bei weitem nicht so stark wie befürchtet. Ceconomy hatte zuletzt 165 bis 185 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Eine vom Unternehmen zusammengestellte Analystenschätzung ging im Schnitt von 176 Millionen Euro aus. In den Angaben ist das Ergebnis der Beteiligung an französischen Handelskette Fnac Darty, an der Ceconomy mit rund 24 Prozent beteiligt ist, nicht enthalten.