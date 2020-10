Morgensport senkt das Krebsrisiko

Kann man durch Sport am Morgen das Prostata- und Brustkrebsrisiko stärker senken als zu einer anderen Tageszeit? Dieser Fragestellung ist Jakob Weitzer von der Abteilung für Epidemiologie an der MedUni Wien gemeinsam mit spanischen Forschern nachgegangen. Damit der schützende Effekt am stärksten ist, sollte man zwischen 8 und 10 Uhr Früh loslegen, vermuten die Wissenschafter. Bei Männern war dieser Nutzen allerdings auch bei regelmäßiger sportlicher Betätigung am Abend (19-23 Uhr) ähnlich stark ausgeprägt. Besonders sogenannte Eulen, also jene Menschen, die sonst lieber gegen Abend aktiv und leistungsfähig sind, scheinen interessanterweise von Morgensport zu profitieren.