Vielerorts bleibt die kommende Nacht „tropisch“

Kein Durchatmen in der kommenden Nacht: Denn laut Prognose der Meteorologen bleibt diese einmal mehr wärmer, als es uns lieb ist. In vielen Regionen steht wieder eine Tropennacht bevor.
Schon am heutigen Freitag zeigte das Thermometer schweißtreibende Temperaturen stellenweise jenseits der 35-Grad-Marke an, weshalb auch die bereits bestehende Hitzewarnung weiter aufrecht bleibt.
Abkühlung verschafft die bevorstehende Nacht allerdings nicht: „Markant sind die hohen Tiefsttemperaturen, sie liegen meist bei 15 bis 24 Grad“, so GeoSphere Austria. Schwitzen anstatt schlafen heißt es also für viele Hitzegeplagte.
Nacht meist sternenklar
Die Nacht verläuft laut Prognose landauf landab meist sternenklar, nur vereinzelt bleibt es locker bewölkt. Auch im Bergland – etwa in Vorarlberg – fällt die anfängliche Quellbewölkung in sich zusammen. Der Wind weht zumeist nur schwach. Am „kühlsten“ könnte es in einigen Salzburger Regionen werden, mit einem Tiefstwert von 13 Grad.
Von derartigen Temperaturen sind wir am Wochenende weiter entfernt denn je. Befürchtet wird das heißeste Juni-Wochenende der Messgeschichte. Auch der Hitzeallzeitrekord droht zu fallen.
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