Vielerorts bleibt die kommende Nacht „tropisch“

Nacht meist sternenklar

Die Nacht verläuft laut Prognose landauf landab meist sternenklar, nur vereinzelt bleibt es locker bewölkt. Auch im Bergland – etwa in Vorarlberg – fällt die anfängliche Quellbewölkung in sich zusammen. Der Wind weht zumeist nur schwach. Am „kühlsten“ könnte es in einigen Salzburger Regionen werden, mit einem Tiefstwert von 13 Grad.