Wirbel um Zulassungsstopp für Porsche-Modelle

Die Sport- und Geländewagentochter von VW hatte bei internen Prüfungen mögliche Unstimmigkeiten festgestellt und diese dem KBA gemeldet. „Bild am Sonntag“ hatte berichtet, in der Serienfertigung seien an Hard- und Software illegale Veränderungen vorgenommen worden - und zwar erst nach der sogenannten Zulassungstypisierung des KBA.