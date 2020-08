Brüder-Quartett betrog Amazon um 19 Mio. Dollar

Bestellte Artikel und gewünschte Menge geändert

Das IT-Portal „Wired“, das von der Betrügerei berichtet, erklärt die Masche an einem Beispiel: So habe Amazon beispielsweise zwölf Kanister Desinfektionsmittel zum Preis von rund 94 Dollar pro Stück bestellt. Die Brüder änderten die Artikelnummern so, dass aus dem Desinfektionsmittel an sich billige Zahnbürsten wurden. Auch die Menge wurde frisiert - von zwölf auf 7000 Stück. Der Preis blieb jedoch gleich. Am Ende stellte man so 7000 Zahnbürsten zu je 94 US-Dollar in Rechnung - insgesamt mehr als 650.000 US-Dollar. Und Amazon zahlte.