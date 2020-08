TikTok will rechtlich gegen US-Verbot vorgehen

China: „Akt der willkürlichen Unterdrückung“

Kritik kam daraufhin am Freitag von der chinesischen Regierung, die in der Verbotsverordnung einen Akt der „willkürlichen politischen Manipulation und Unterdrückung“ sieht. Ein Verbot der beiden Apps wäre einem Sprecher des Außenministeriums in Peking zufolge ein Nachteil für Nutzer und Unternehmen in den USA.