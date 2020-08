Trump setzt bei chinesischen Apps auf Eskalation

Konkret fürchtete er, dass das Unternehmen etwa gesammelte Daten an die chinesische Regierung weitergeben könnte. In der Anordnung heißt es auch konkret, dass die Plattform auch für Propaganda-Kampagnen genutzt werden könnte, von der die kommunistische Part (KP) in China profitieren würde. TikTok selbst hat dies immer wieder bestritten und betont, dass es US-Kundeninformationen ausschließlich in den USA speichert.