Papier soll Verbindung Huaweis zu Militär belegen

Laut dem Dokument, das Reuters am Mittwoch einsehen konnte, soll Chinas Militär hinter insgesamt 20 Unternehmen stehen, darunter auch die China Mobile Communications Group, China Telecommunication und der Luftfahrtkonzern Aviation Industry Corp of China. In US-Verteidigungskreisen hieß es, das Dokument sei echt. Es sei an den Kongress weitergeleitet worden. Huawei, Hikvision, China Mobile, China Telecom, AVIC, das Weiße Haus und die chinesische Botschaft in Washington reagierten zunächst nicht auf Bitten um Stellungnahmen.