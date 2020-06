„Kena: Bridge of Spirits“ wird unerhört niedlich

Mit einem niedlichen Ankündigungs-Trailer hat Sony das Rollenspielprojekt „Kena: Bridge of Spirits“ vorgestellt, das ein wenig an Nintendos „Zelda“-Reihe erinnert und vorübergehend exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen soll. Im Trailer gibt es einen ersten Einblick in die bunte Spielwelt und auch Heldin Kena und ihre Freunde kann man darin bereits begutachten. Einen exakten Release-Termin blieb man vorerst schuldig.