Wien auf Hitze nicht vorbereitet – das geht besser

„Ein wichtiges Anliegen“

Floridsdorfs Bezirksvorsteher Georg Papai (SPÖ) betont, ihm sei eine Wochenendöffnung zwar „ein wichtiges Anliegen“ – entscheiden könne er es allerdings nicht, die Zuständigkeit liege bei der Stadt. Konkret spricht es Währings Bezirksvorsteherin Silvia Nossek aus: „Die Stadt rühmt sich zwar, dass es diese ganzen Coolen Zonen gibt, aber in Wahrheit sind es alles Initiativen von irgendwelchen Organisationen.“ Strukturell sei nichts abgeklärt. Ihr Festsaal stehe klimatisiert und leer von Juli bis August – am Wochenende fehle aber der Portier.